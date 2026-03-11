Aggredita a pugni da un rom in mezzo alla strada | capogruppo di FdI finisce in ospedale

A Torino, la capogruppo di Fratelli d'Italia nella Circoscrizione 6 è stata colpita con pugni da un uomo di etnia rom mentre si trovava in strada. L'aggressione ha causato il suo ricovero in ospedale. La consigliera è stata colpita senza apparente motivo durante un momento di passeggiata. La vicenda ha attirato l'attenzione sulla sicurezza in zona.

Paura a Torino, dove la consigliera della della Circoscrizione 6, la capogruppo di Fratelli d'Italia Verangela Marino, è stata brutalmente aggredita da un abusivo di etnia rom. I fatti si sono verificati durante la serata dello scorso lunedì 9 marzo dinanzi al complesso residenziale di via Ghedini 12, già in passato finito nel mirino dell'esponente di FdI per via del degrado imperante e del fenomeno delle occupazioni abusive. Secondo il racconto fornito dalla Marino, le prime avvisaglie di una situazione fuori controllo si sarebbero registrate intorno alle ore 19.00, quando alcuni residenti avevano iniziato a contattare le forze dell'ordine per la presenza di un gruppo di molestatori che si era reso protagonista di intemperanze in mezzo alla strada dinanzi allo stabile. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Torino, la consigliera Verangela Marino aggredita in via Ghedini: «Nel compleso Atc situazione fuori controllo» x.com

Intervenuta dopo una segnalazione, la Capogruppo #FdI #VerangelaMarino è stata aggredita da un occupante irregolare delle case popolari della zona. L'uomo l'ha poi lasciata a terra priva di sensi - facebook.com facebook