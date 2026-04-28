Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Brugherio con l’accusa di aver tentato di uccidere e rapinare una donna brasiliana a Monza l’8 febbraio. La polizia ha trovato il DNA dell’uomo sulla lama di un coltello nascosto nei suoi vestiti, che corrisponde all’arma usata nell’aggressione. Le indagini hanno portato al suo fermo, che ora è in attesa di eventuali processi.

? Cosa sapere Arrestato 21enne di Brugherio per tentato omicidio e rapina a Monza l'8 febbraio.. DNA sulla lama del coltello trovato nei vestiti conferma l'aggressione alla brasiliana.. Il 21enne di Brugherio è stato arrestato in carcere dalla Squadra Mobile della Questura di Monza e della Brianza per il tentato omicidio e la rapina subiti da una giovane brasiliana di 24 anni in via della Guerrina nell’emisfero notturno dell’8 febbraio 2025. Tutto ebbe inizio intorno all’una e mezza di notte, quando due ragazzi si erano mossi a piedi dal parcheggio di un supermercato. Il loro obiettivo sembravano essere due amiche della vittima, avvicinate con il pretesto di chiedere informazioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggredita e accoltellata a Monza: arrestato il 21enne con il DNA sulla lama

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