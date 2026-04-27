Tentato omicidio a Monza 24enne accoltellata di notte da un 21enne con la scusa di un' informazione | l' epilogo

A Monza, nella notte, una donna di 24 anni è stata accoltellata da un uomo di 21 anni. L'aggressione è avvenuta sotto il pretesto di una richiesta di informazioni. L'aggressore è stato subito arrestato con l'accusa di tentato omicidio e rapina. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i dettagli dell'evento.

Un arresto per tentato omicidio e rapina, questo il bilancio di un’operazione condotta dalla Polizia di Stato a Monza. Un giovane italiano di 21 anni è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip su richiesta della Procura, dopo una violenta aggressione avvenuta nella notte dell’8 febbraio 2025 ai danni di una cittadina brasiliana di 24 anni. L’uomo è stato individuato grazie a una complessa indagine che ha coinvolto anche la Polizia Scientifica e i Carabinieri. Tentato omicidio a Monza La fuga e i primi soccorsi L'identificazione degli aggressori Il controllo e il sequestro del coltello Le prove...🔗 Leggi su Virgilio.it

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