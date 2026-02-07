Calcio a 5 | Spagna campione d’Europa al termine di una finale incredibile contro il Portogallo

La Spagna ha vinto gli Europei di calcio a 5 battendo il Portogallo in una finale spettacolare. La partita è stata intensa, con dazi e emozioni fino all’ultimo secondo. Alla fine, i padroni di casa si sono imposti e hanno alzato il trofeo davanti a un pubblico in delirio.

Al termine di un atto finale "da sballo" per gli appassionati, la Spagna si laurea campione agli Europei 2026 di calcio a 5. Battuto nella finale di Lubiana il Portogallo, bicampione in carica, con lo score di 5-3 in un duello iberico di una qualità clamorosa. Al terzo posto, si prende il gradino più basso del podio, la Croazia: balcanici capaci di avere la meglio ai rigori sulla Francia, dopo il 5-5 dei regolamentari. Di seguito il racconto della finalissima. LA CRONACA. La finalissima inizia in modo folle, in un concentrato totale di tutte le abilità offensive delle squadre più forti d'Europa nel futsal.

