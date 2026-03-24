Milano – Jacopo Fo, oggi si apre il centenario della nascita di suo padre Dario, venuto al mondo a Sangiano, nel Varesotto, il 24 marzo del 1926. Cosa rendeva speciale il compleanno a casa? “Una torta, e basta. Lui non era interessato ai festeggiamenti”. Qualche regalo, però, glielo ha fatto? “Con i soldini ricevuti da bambino compravo famigliole di animali di vetro. Poi, libri illustrati di grande formato, per esempio sulla storia del circo”. Invece, in dono cos’ha ricevuto? “Libri, soprattutto, libri”. Però, anche la Libera Università (ora Repubblica) di Alcatraz in Umbria è sorta grazie a papà. “Certo, si stava arenando negli ostacoli, e nella depressione, la mia idea di trasformare un cascinale in rovina, tra Perugia e Gubbio, in un centro culturale e di aggregazione ispirato agli ideali del ‘68. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I cento anni di Dario Fo: radicale, geniale, papà. Il figlio Jacopo: “Il suo spirito ad Alcatraz”

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