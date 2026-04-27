Graduatorie ATA 24 mesi come si inoltra la domanda | aggiornamento requisiti e novità QUESTION TIME con Sorrentino Anief LIVE Martedì 28 aprile alle 15 | 00

Martedì 28 aprile alle 15:00 si terrà un question time con Sorrentino di Anief in diretta, dedicato alle graduatorie ATA 24 mesi. Fino al 19 maggio è possibile inviare la domanda di inserimento, un passaggio necessario per accedere a contratti nel settore scolastico come personale amministrativo, tecnico e ausiliario. L’aggiornamento delle graduatorie e i requisiti richiesti saranno al centro del confronto.

C’è tempo fino al 19 maggio per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, fondamentali per ottenere contratti a tempo determinato o indeterminato come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella scuola. La procedura è complessa e va compilata con attenzione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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