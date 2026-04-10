Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi 2026 | in arrivo la nota Il 14 aprile riunione Ministero-Sindacati

Il Ministero ha programmato una riunione con le organizzazioni sindacali per il prossimo 14 aprile alle 12, riguardante l'aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi per il 2026. Contestualmente, è prevista la diffusione di una nota ministeriale che fornirà le indicazioni ufficiali sui bandi e le procedure di aggiornamento delle graduatorie. Questo appuntamento rappresenta un passaggio importante in vista dell'emanazione della circolare ufficiale.

L'annuale nota ministeriale di indizione dei bandi ATA 24 mesi è in arrivo. Martedì 14 aprile, ore 12, si terrà la riunione tra Ministero e Sindacati, che anticipa la circolare con le indicazioni sull'aggiornamento delle graduatorie. Si tratta del concorso ATA per soli titoli. Le graduatorie vengono poi utilizzate per le supplenze e per l'attribuzione dei ruoli. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Aggiornamento Graduatorie ATA 24 mesi 2026: obbligo CIAD anche per chi è già in graduatoria?Con l’arrivo della primavera 2026 si aprirà la procedura di aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, riservata al personale ATA che ha già... Concorso graduatorie ATA 24 mesi 2026: bandi attesi in primavera. I requisiti richiestiÈ atteso per la primavera 2026 l’aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi, utilizzate dalle scuole per l’assegnazione delle supplenze annuali,... Temi più discussi: Organici docenti 2026-2027: le nuove proiezioni del Ministero tra pensionamenti e tagli al potenziamento; Mobilità ATA 2026/27, c'è tempo fino al 13 aprile: ecco cosa sapere per presentare domanda; Mobilità ATA 2026/2027, ultimi giorni per presentare domanda: scadenze, requisiti e posti disponibili; Scuola, tagliati 2.174 collaboratori scolastici dal 2026/27: la Sicilia tra le regioni più colpite. Graduatorie ATA 24 mesi: il servizio da operatore dei servizi agrari vale per collaboratore? Risponderà il MinistroUn’interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell’Istruzione e del Merito riporta al centro dell’attenzione un nodo interpretativo che riguarda il personale Ata: la valutazione del servizio ... orizzontescuola.it Aggiornamento graduatorie ATA 24 mesi. Tempi e requisiti previstiCome ogni anno il personale ATA che aspira all’immissione in ruolo è in attesa dell’emanazione della nota ministeriale, di norma emanata tra la fine di aprile e la prima quindicina di maggio, per l’an ... tecnicadellascuola.it Si sblocca il confronto sulla riforma degli istituti tecnici: i sindacati sospendono lo stato di agitazione dopo l’intesa raggiunta al Ministero del Lavoro - facebook.com facebook