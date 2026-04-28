Agevolazioni sulle tariffe Pubblicato il bando per chiederle

Il Comune di Follonica ha pubblicato un bando per la richiesta di agevolazioni sulle tariffe del servizio idrico integrato. Le agevolazioni sono destinate ai nuclei familiari che si trovano in condizione di disagio economico. La procedura per presentare le domande è aperta e le istanze devono essere inviate secondo le modalità indicate nel bando. La scadenza per la presentazione delle richieste sarà comunicata pubblicamente.

FOLLONICA Il Comune di Follonica ha pubblicato il bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato, rivolte ai nuclei familiari in condizioni di disagio economico. Il bando prevede l’assegnazione di agevolazioni economiche sotto forma di rimborsi tariffari rivolti ai nuclei familiari residenti nel comune di Follonica che, alla data di presentazione della domanda, possiedono specifici requisiti di natura socio-economica. Le persone in possesso dei requisiti necessari possono presentare domanda per ottenere il Bonus sociale idrico integrativo fino al 29 maggio. Il bando è consultabile e scaricabile sul sito istituzionale del Comune di Follonica al seguente link: https:www.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agevolazioni sulle tariffe. Pubblicato il bando per chiederle Notizie correlate Parcheggio Liberty, nuove tariffe: agevolazioni per lo shopping e sconti per i lavoratoriTariffe agevolate per lavoratori, operatori commerciali e utenti del centro: parte da qui la nuova fase del parcheggio “Liberty”, che rafforza il... Centri estivi comunali 2026: tariffe invariate e agevolazioni per le famiglie a reddito contenutoNessun aumento dei costi e confermati i criteri d’accesso per i centri estivi “Le Dune”. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Agevolazioni sulle tariffe. Pubblicato il bando per chiederle; Bonus Fotovoltaico 2026: le agevolazioni per installare gli impianti; TARI 2026, pagamenti in due rate e 74 mila euro di agevolazioni: aiuti a famiglie, negozi e associazioni. Agevolazioni sulle tariffe. Pubblicato il bando per chiederleFOLLONICA Il Comune di Follonica ha pubblicato il bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie per il servizio idrico integrato, rivolte ... lanazione.it Agevolazioni tariffa rifiuti: Sostegno vero ai fragiliOltre l’80% di riduzione della Tcp (la Tariffa corrispettiva puntuale) per i cittadini disabili o invalidi. Il comune di Castel San Pietro ha pubblicato nei giorni scorsi l’avviso pubblico che ... ilrestodelcarlino.it Scade il periodo di prova previsto dal Broletto che sta valutando agevolazioni per i pendolari. Resta lo sconto del 50% previsto da Autovia Padana per i cittadini di 22 paesi e della città - facebook.com facebook Bando regionale per l'imprenditoria femminile Agevolazioni per le PMI e le professioniste Domande dal 12 al 26 maggio 2026 Leggi il bando e partecipa tb.camcom.gov.it/CCIAA_bandi.as… #contributi #imprenditoriafemminile #bando #regioneveneto #PMI # x.com