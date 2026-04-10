Centri estivi comunali 2026 | tariffe invariate e agevolazioni per le famiglie a reddito contenuto

La giunta comunale ha approvato le modalità e le tariffe per i centri estivi “Le Dune” nel 2026, confermando l’assenza di aumenti rispetto all’anno precedente. Il servizio, destinato ai bambini delle scuole d’infanzia comunali di Riccione, durerà dieci settimane, da inizio luglio a inizio settembre. Sono state mantenute anche le agevolazioni per le famiglie con redditi più bassi, con criteri d’accesso invariati.