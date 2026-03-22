Un’amica della duchessa di Sussex ha rivelato dettagli sulla sua personalità nel privato, affermando che Meghan Markle indossa una maschera e si comporta in modo diverso rispetto a come viene spesso descritta pubblicamente. La fonte ha condiviso alcune impressioni sulla sua condotta quotidiana e sui rapporti con le persone intorno a lei, offrendo uno sguardo più diretto sulla sua vita privata.

Com’è davvero Meghan Markle nel privato? La duchessa di Sussex indossa una maschera come affermano tante fonti vicine alla Royal Family oppure è sincera? A svelare la verità è una persona che conosce molto bene la moglie di Harry e che ha scelto di condividere un ritratto intimo e sincero dell’ex attrice. Si tratta di Kelly McKee Zajfen, sua amica di lunga data. Com’è la vera Meghan Markle, parla l’amica. Meghan Markle e Kelly McKee Zajfen si conoscono da moltissimi anni e si sono presentate insieme all’ Alliance for Children’s Rights 34th Annual Champions for Children, una manifestazione che ha celebrato il lavoro di Kelly con l’Alliance of Moms. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, l’amica svela come è davvero Meghan Markle nel privato

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