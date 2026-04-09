Le autorità della Procura di Ivrea hanno avviato un’indagine su una donna residente nel Canavese, amica del parroco di Bosconero. La vicenda riguarda un presunto zoo privato situato all’interno della canonica del paese. Le indagini sono ancora in corso e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulla situazione. La scoperta ha attirato l’attenzione della comunità locale, che aspetta aggiornamenti ufficiali.

Le indagini condotte dalla Procura di Ivrea hanno portato a un nuovo sviluppo nel caso che sta scuotendo il Canavese, coinvolgendo una donna residente in zona e l’amica del parroco di Bosconero, don Mario Viano. La donna è attualmente iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di aver detenuto diversi animali in condizioni non adatte alla loro natura, causando sofferenze ai soggetti coinvolti; tra questi, molti pappagalli che non avrebbero dovuto trovarsi all’interno di un’abitazione privata. La vicenda ha avuto origine quando i carabinieri forestali hanno effettuato un sopralluogo nella canonica di Bosconero, dove hanno rinvenuto 200 grammi di stupefacenti insieme a una serie di esemplari animali, tra cui gatti pregiati, numerosi uccelli e un serpente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bosconero, indagata l’amica del parroco: zoo privato in canonica

Che fine ha fatto il parroco di Bosconero e San Benigno Canavese? Due settimane fa la perquisizione dei carabinieri in canonicaÈ indagato, probabilmente per una vicenda riguardante gli animali e anche una quantità di droga.

Droga e gatti: il parroco di Bosconero sotto inchiesta e sparisceDon Mario Viano, sacerdote di Bosconero nel torinese, è attualmente oggetto di indagini da parte della procura eporediese per presunte irregolarità...