Rapporto Caritas povertà e salute mentale | nell’80% dei casi il disagio sociale è legato a quello psichiatrico

Nell’ultimo decennio, la Caritas ha registrato un aumento del 154% dei disturbi depressivi tra le persone che si rivolgono ai suoi servizi. Un dato che mette in evidenza come il disagio sociale sia sempre più spesso legato a problemi di salute mentale. Nell’80% dei casi, infatti, la povertà si accompagna a condizioni psichiatriche, creando un circolo che rende difficile uscire dalla crisi. La realtà che emerge è chiara: molte persone in difficoltà non trovano aiuto solo economico, ma anche un sostegno per la loro salute mentale.

Un aumento del 154% dei disturbi depressivi tra le persone accompagnate dalla rete Caritas nell'ultimo decennio. Un disagio mentale che, nell'80% dei casi, si intreccia con condizioni di povertà materiale, relazionale e sociale. E forti disuguaglianze territoriali nell'accesso ai servizi di salute mentale, aggravate dal definanziamento e dall'indebolimento dei presìdi territoriali. Sono alcuni dei dati che emergono dal Rapporto "Povertà e salute mentale. Relazione circolare e diritti negati", promosso da Caritas Italiana.

Il Report 2023-2024 della Caritas di Palermo evidenzia un aumento della povertà e del disagio sociale, con particolare attenzione alle emergenze legate al lavoro e all’abitazione.

Il professor Alberto Siracusano evidenzia come delusioni affettive, emarginazione e povertà educativa contribuiscano al disagio giovanile.

