Drone per il video di Occhiuto nell' aeroporto di Reggio Calabria MS5 | Zona rossa aerea era autorizzato?

Un video pubblicato sulle pagine social del presidente della Regione Calabria mostra riprese dall’alto dell’aeroporto di Reggio Calabria, con immagini del cantiere realizzate tramite drone. Nel filmato si evidenzia una zona rossa aerea, suscitando dubbi sulla regolarità dell’operazione. Il gruppo territoriale del Movimento ha presentato una denuncia riguardo alla presenza del drone e alla sua autorizzazione.

Il gruppo territoriale denuncia l'iniziativa di "marketing politico" usando il velivolo nell'area controllata entro 5 km dal perimetro aeroportuale e richiama il reato di attentato alla sicurezza dei trasporti I Cinquestelle rilevano anche che l'autorizzazione viene concessa per motivi di rilevante e superiore interesse, come lavori pubblici o esigenze di protezione civile. La domanda è, intanto, se la fattispecie del video di Occhiuto rientri in queste situazioni, ma se fosse così, M5S chiede che si informino i cittadini sulla regolarità dell'operazione, che è sottoposta a questa procedura autorizzativa per tutelare i voli e la sicurezza dello scalo e dei passeggeri. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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