Aeroporto di Napoli Barbieri | Nessuna limitazione per i carburanti attualmente Puntiamo al secondo terminal e a un albergo

Durante l'inaugurazione di una mostra presso l’aeroporto di Napoli, l’amministratore delegato di Gesac ha dichiarato che al momento non ci sono restrizioni sui carburanti. Ha anche annunciato che sono in programma lavori per la realizzazione di un secondo terminal e di un albergo nei pressi dello scalo. L’evento ha visto la partecipazione di diverse persone, con il focus su aggiornamenti relativi alle infrastrutture dell’aeroporto.

Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac, durante l'inaugurazione della mostra "What We Want" di Francesco Jodice a Capodichino, ha fatto un bilancio dello scalo partenopeo: “L'aeroporto è un luogo di mobilità e un grande elemento di democrazia, perché offre a tutti l'opportunità di.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Crisi carburanti negli aeroporti: "Nessuna limitazione di cherosene a Capodichino" Restrizione carburante, Saga smentisce: “All’aeroporto d’Abruzzo nessuna limitazione ai voli”Nessuna limitazione ai voli all’aeroporto d’Abruzzo per problemi legati al carburante. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Napoli, l'aeroporto celebra la liberazione dal nazifascismo; Aeroporto di Capodichino, in arrivo nuovo terminal e hotel: confermata chiusura a novembre; Aeroporto Salerno Costa d’Amalfi, la FIT-CISL Campania e la FIT-CISL Salerno sostengono il piano GESAC -; Aeroporto di Capodichino, il secondo terminal sarà di fronte alla metro: partiranno i voli per Usa e Cina. Ad aeroporto Napoli, '125 destinazioni un risultato straordinario'L'aeroporto è un luogo di mobilità e un grande elemento di democrazia, perché offre a tutti l'opportunità di girare il mondo. (ANSA) ... ansa.it Napoli, l'aeroporto celebra la liberazione dal nazifascismoIniziativa della Gesac, la società guidata dall'ad Roberto Barbieri che gestisce lo scalo di Capodichino. Rimosso striscione della destra dall'Albergo dei ... napoli.repubblica.it Il dibattito in corso sul futuro dell’Aeroporto Internazionale di Napoli . https://www.facebook.com/share/p/18iFx5PqJ2/ Seguiamo con grande attenzione il confronto in corso sul futuro dell’Aeroporto Internazionale di Napoli e condividiamo pienamente la richiest - facebook.com facebook