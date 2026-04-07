Crisi carburanti negli aeroporti | Nessuna limitazione di cherosene a Capodichino

Nell’aeroporto di Napoli non sono state segnalate problematiche riguardo alla fornitura di carburante. La società di gestione ha confermato che non ci sono limiti o interruzioni nel rifornimento di cherosene, contrariamente a quanto accaduto in altri scali italiani. La situazione si mantiene stabile e senza criticità sul fronte delle forniture di carburante per gli aerei.

Nessuna criticità sul fronte carburante all’aeroporto di Napoli. La società di gestione Gesac smentisce l’allarme che sta interessando altri scali italiani: "Nessuna limitazione di cherosene a Capodichino". La precisazione arriva mentre in diversi aeroporti del Paese si registrano difficoltà nei rifornimenti, con limitazioni operative e in alcuni casi stop temporanei. Tra i casi più evidenti quello di Brindisi, dove un avviso aeronautico ha segnalato l’assenza di carburante per alcune ore, costringendo le compagnie a partire con il pieno già dall’aeroporto precedente o a ridurre le operazioni. Le tensioni sono legate anche allo scenario internazionale, con la guerra in Iran e le ripercussioni sul traffico energetico globale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Crisi cherosene negli aeroporti: voli a rischio tra Sud e NordDiversi scali aerei italiani, tra cui Reggio Calabria e Brindisi, affrontano carenze di carburante tra il 6 e il 7 aprile 2026, causando potenziali... Crisi carburante negli aeroporti, prime limitazioni in 4 scali italiani per scarsità di cherosene: gli avvisiSuonano i primi campanelli d’allarme negli aeroporti italiani per la carenza di carburanti scatenata dalla guerra in Iran. Temi più discussi: Carburante, scattano restrizioni in 4 aeroporti italiani. Ryanair: Scorte fino a maggio; Crisi carburante negli aeroporti, prime limitazioni in 4 scali italiani per scarsità di cherosene: gli avvisi; Crisi carburante aerei, scattano le restrizioni in quattro aeroporti italiani: voli a rischio e prezzi in aumento. Ecco dove; Carburanti, restrizioni negli aeroporti di Bologna, Milano Linate, Treviso e Venezia. Crisi carburanti negli aeroporti: Nessuna limitazione di cherosene a CapodichinoLa precisazione di Gesac arriva mentre in diversi aeroporti del Paese si registrano difficoltà nei rifornimenti ... napolitoday.it Iran, crisi carburanti: restrizioni in 4 aeroporti italiani, cresce il rischio razionamentoLe prime limitazioni sul carburante negli aeroporti italiani non sono più un’ipotesi ma una realtà già operativa. A partire da sabato, infatti, alcuni scali ... thesocialpost.it Smart working e didattica a distanza per far fronte alla crisi carburanti x.com Gli effetti della crisi in Medio Oriente, aggravatasi da fine febbraio con l'apertura del fronte israelo-iraniano, si sono gia' fatti sentire in queste settimane con l'escalation dei prezzi dei carburanti alla pompa. E, inevitabilmente, saranno ancor piu' pesanti per chi s - facebook.com facebook