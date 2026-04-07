Restrizione carburante Saga smentisce | All’aeroporto d’Abruzzo nessuna limitazione ai voli

La Saga, società che gestisce l’aeroporto d’Abruzzo, ha confermato che non ci sono restrizioni sui voli a causa di problemi di carburante. La precisazione arriva in risposta alle notizie che avevano circolato nelle ultime ore, indicando possibili criticità nei rifornimenti. Nessuna limitazione alle operazioni aeroportuali è stata comunicata, né ci sono state variazioni negli orari o nelle frequenze dei voli.

Nessuna limitazione ai voli all’aeroporto d’Abruzzo per problemi legati al carburante. A chiarirlo è la Saga, società di gestione dello scalo, che interviene dopo le notizie circolate su presunte criticità nei rifornimenti. “La struttura non ha subito alcuna restrizione ai voli per limitazioni sul carburante”, spiegano dalla Saga, smentendo di fatto quanto emerso nelle segnalazioni relative ad altri aeroporti italiani. La società precisa che nei giorni scorsi si è verificato un guasto a una delle due autobotti utilizzate per il rifornimento degli aeromobili. Un problema tecnico che però non ha inciso sulla capacità di deposito del carburante. Con una sola autobotte operativa, alcune operazioni potrebbero aver subito rallentamenti, ma senza conseguenze sull’attività dello scalo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Nessuna restrizione per i voli all'Aeroporto d'Abruzzo: Saga smentisce limitazioni sul carburanteNessuna restrizioni ai voli per limitazione sui carburanti all'aeroporto d'Abruzzo. L'aeroporto di Brindisi ha finito il carburante, altri sei scali italiani razionano i rifornimenti: che succede ai voliGli stravolgimenti creati dalla guerra in Iran colpiscono anche gli scali aeroportuali, con la benzina per gli aerei che scarseggia sempre più: per... Argomenti più discussi: Restrizione carburante, Saga smentisce: All’aeroporto d’Abruzzo nessuna limitazione ai voli; Nessuna restrizione per i voli all'Aeroporto d'Abruzzo: Saga smentisce limitazioni sul carburante; Allarme carburante negli aeroporti, Saga smentisce presunte restrizioni ai voli; Falso allarme all'Aeroporto d'Abruzzo. Nessuna restrizione per i voli all'Aeroporto d'Abruzzo: Saga smentisce limitazioni sul carburanteNelle scorse ore si è diffusa la notizia sui problemi di alcuni rifornimenti negli scali, ma Pescara, assicura la società, non è tra questi. Un problema c'è, ma è legato al guasto di una autobotte di ... ilpescara.it AEROPORTI Nessuna restrizione per i voli all'Aeroporto d'Abruzzo: Saga smentisce limitazioni sul carburante Il punto della situazione - facebook.com facebook Senza carburante fino a domani l'Aeroporto di Brindisi, limitazioni nel rifornimento a Reggio Calabria e Pescara di @RaffCoppola1 x.com