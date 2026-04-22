Adunata Alpini e scuole chiuse anche Usb protesta | Città off limits per chi la abita ma aperta ai militari

A Genova la città si sta organizzando per la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini, in programma dall’8 al 10 maggio, con circa 400mila persone attese. Durante l’evento, le scuole sono state chiuse e alcune aree sono state interdetta al pubblico. Anche il sindacato USB ha annunciato una protesta, denunciando che la città sembra essere accessibile solo ai militari, mentre i cittadini sono costretti a restare lontano.

Genova si prepara a ospitare la 97esima Adunata Nazionale degli Alpini in previsione dall'8 al 10 maggio, con 400mila presenze attese in città. Per le giornate di venerdì 8 e sabato 9 maggio è stata disposta la chiusura di tutte le scuole (e non solo) in città, una decisione che ha fatto.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Scuole chiuse per l'Adunata degli Alpini, Flc Cgil non ci sta: "Garantire il diritto allo studio""Il diritto all’istruzione deve rimanere una priorità, anche in presenza di eventi rilevanti per la città che devono essere organizzati senza... Adunata Alpini: scuole e palestre per ospitare il raduno, a rischio chiusura trenta istitutiAttese fino a 400 mila presenze per l’Adunata nazionale degli Alpini dall’8 al 10 maggio: una trentina di palestre scolastiche già individuate per... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Adunata Alpini Genova 2026: chiudono scuole, parchi e giardini. Tutte le novità; Scuole chiuse a Genova per l'Adunata degli Alpini, la decisione non piace a Flc Cgil; Alpini a Genova, due giorni di chiusura per scuole e parchi pubblici. La scelta del Comune: Garantire mobilità e sicurezza; Arriva l'ADUNATA degli ALPINI 2026 a Genova. SCUOLE CHIUSE e non solo!. Polemiche sulla chiusure delle scuole per gli alpini, Salis: Provvedimento standardLa sindaca: Se si guardano le sedi delle ultime adunate, Biella, Vicenza, Rimini e Udine, si vede che tutti i comuni hanno adottato questo protocollo ... ilsecoloxix.it Adunata degli Alpini e scuole chiuse, Flc CGIL: Diritto all’istruzione deve rimanere una priorità anche in presenza di eventi rilevanti per la cittàIl sindacato contesta la chiusura delle scuole per la tre giorni dell’evento: La scelta della chiusura di tutte le scuole non può essere calata dall’alto ... lavocedigenova.it Mancano pochi giorni all'apertura della 97ª Adunata a Genova. Sul sito www.adunatalpini.it è possibile consultare tutte le informazioni sulla manifestazione e scaricare la Guida Adunata in formato digitale. GUIDA ADUNATA: https://www.adunatalpini.it/guida - facebook.com facebook 97^ Adunata Nazionale Alpini: a Genova scuole chiuse venerdì 8 e sabato 9 maggio Per gestire i visitatori attesi, con le conseguenti limitazioni dei mezzi pubblici e privati, il Comune segue le disposizioni già adottate nelle altre città sede dell'ANA. smart.co x.com