Adobe ha annunciato il lancio della versione beta globale di Firefly AI Assistant, un nuovo strumento rivolto agli utenti di Creative Cloud Pro. Questo assistente automatizza alcune parti dei processi creativi, integrandosi direttamente nelle applicazioni della suite Adobe. La beta permette agli utenti di provare questa funzione prima del suo rilascio ufficiale. La novità mira a facilitare e velocizzare i flussi di lavoro all’interno del software Adobe.

? Cosa sapere Adobe lancia la beta globale di Firefly AI Assistant per utenti Creative Cloud Pro.. Il nuovo assistente automatizza i flussi di lavoro integrandosi nella suite Adobe.. Adobe lancia la beta pubblica di Firefly AI Assistant, aprendo oggi l’accesso controllato al nuovo assistente intelligente per gli utenti Creative Cloud Pro e per i possessori di piani Firefly a pagamento come Pro, Pro Plus e Premium. L’azienda ha mantenuto la parola data meno di due settimane fa con l’annuncio ufficiale, attivando una fase di test globale che non riguarda però tutti gli iscritti contemporaneamente. La distribuzione avviene infatti in modo progressivo su scala mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adobe rivoluziona il workflow: arriva la beta di Firefly AI Assistant

Adobe Launches Firefly AI Assistant

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