Google sta lavorando per portare il suo nuovo sistema di intelligenza artificiale, Gemini, anche su smartphone di fascia economica. Questa mossa potrebbe comportare la fine di Assistant Go, l’applicazione leggera dedicata ai dispositivi con risorse ridotte. L’obiettivo è offrire funzionalità più avanzate anche su device meno potenti, senza specificare ancora una data ufficiale di rilascio.

Il team di sviluppatori di Google sta preparando una svolta tecnologica che potrebbe portare l’intelligenza artificiale Gemini anche sui dispositivi con risorse limitate, segnando la fine dell’era dedicata a Google Assistant Go. Le nuove stringhe rilevate nel codice della versione 2.18.0 dell’applicazione suggeriscono un passaggio imminente verso l’assistente basato su IA, capace di gestire compiti più complessi rispetto alla precedente soluzione. Segnali digitali e il tramonto dell’assistente semplificato. Analizzando i dati tecnici emersi dall’aggiornamento software, emerge chiaramente un piano di sostituzione strutturale. All’interno del codice sono state individuate diverse stringhe testuali che indicano come Google Assistant non sarà più disponibile su determinati dispositivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Google: Gemini arriva sugli smartphone economici, addio Assistant Go

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