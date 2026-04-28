Nel 1904 ad Adelaide fu installato un impianto ad ammoniaca che realizzò la prima pista di ghiaccio della città. Questa tecnologia consentì di creare un'area dedicata allo sport su ghiaccio nel deserto, consentendo di praticare hockey su ghiaccio per la prima volta nell'emisfero australe. La realizzazione rappresentò un risultato innovativo nel settore, aprendo nuove possibilità per attività sportive in condizioni climatiche sfavorevoli.

? Cosa sapere Nel 1904 un impianto ad ammoniaca creò la prima pista di ghiaccio ad Adelaide.. L'innovazione tecnologica permise la nascita del primo hockey su ghiaccio nell'emisfero australe.. Nel 1904, nel cuore torrido di Adelaide, un’innovazione ingegneristica senza precedenti trasformò un vecchio magazzino di cereali nella prima pista di pattinaggio sul ghiaccio dell’emisfero australe. L’inaugurazione del Glaciarium rappresentò un paradosso architettonico e tecnologico: portare il freddo pungente dell’inverno europeo in una regione dove il sole domina la scena. Questo progetto, nato dalla visione di imprenditori locali che volevano sfidare le temperature estreme del Sud Australia, non fu solo un traguardo sportivo, ma una vera impresa di ingegneria meccanica che cambiò per sempre il volto sociale della città.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Adelaide 1904: l’ingegno che creò un’oasi di ghiaccio nel deserto

Notizie correlate

L’oro blu nel deserto, Ksb e la sfida nel Sahara: “Acqua ed emancipazione dove c’era solo deserto”Concorezzo (Monza e Brianza), 23 marzo 2026 – Giornata mondiale dell’acqua e obiettivo Onu centrato da un progetto di ingegneria fra i più importanti...

Shock in Arabia Saudita: il deserto di Afif travolto dal ghiaccio? Cosa sapere Violenta grandinata colpisce la città di Afif nella regione del Najd il 23 aprile.