Una forte grandinata si è abbattuta sulla città di Afif, nel deserto di Afif, il 23 aprile, causando blocchi alla viabilità e danni alle infrastrutture. L’evento meteorologico ha interessato la regione del Najd, con accumuli significativi di ghiaccio che si sono depositati sulle strade e sui edifici. Nessuna informazione su vittime o feriti è stata ancora comunicata ufficialmente. La zona si trova sotto osservazione per ulteriori condizioni climatiche estreme.

? Cosa sapere Violenta grandinata colpisce la città di Afif nella regione del Najd il 23 aprile.. L'accumulo di ghiaccio blocca la viabilità e danneggia le infrastrutture nella zona desertica.. Il 23 aprile 2026, una violenta tempesta di grandine ha travolto la città di Afif, nella regione del Najd, trasformando il paesaggio arido dell’Arabia Saudita in un teatro dominato dal ghiaccio. L’evento atmosferico, avvenuto nel cuore della penisola arabica, ha sorpreso la popolazione locale per l’intensità dei chicchi, che hanno ricoperto strade e veicoli con uno strato bianco insolito. La precipitazione si è inserita in un quadro climatico già caratterizzato da instabilità, raggiungendo livelli di severità tali da richiedere un monitoraggio costante delle condizioni territoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Shock in Arabia Saudita: il deserto di Afif travolto dal ghiaccio

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