Aruba | Simyousoon la eSIM italiana sfida il roaming | dati globali

Aruba ha lanciato Simyousoon, la prima eSIM italiana che permette di usare i dati ovunque nel mondo. La causa di questa novità è la crescente richiesta di connessioni rapide e senza limiti di roaming. La scheda elettronica si attiva facilmente e funziona in più di 200 nazioni, eliminando le complicazioni delle sim tradizionali. Con questa soluzione, Aruba punta a facilitare i viaggiatori e le aziende che lavorano all’estero. La scheda digitale può essere scaricata direttamente dall’app dell’azienda, senza passaggi complicati.

Aruba Lancia Simyousoon: La eSIM Italiana per Connettere il Mondo. Un'azienda italiana, Aruba, ha presentato Simyousoon, una eSIM progettata per semplificare l'accesso ai dati mobili in oltre 200 paesi. La nuova soluzione mira a risolvere le problematiche legate al roaming tradizionale e alla ricerca di reti Wi-Fi sicure, offrendo piani dati flessibili e una gestione semplificata tramite app. L'iniziativa rappresenta un passo significativo per l'azienda bergamasca nel mercato globale delle eSIM, un settore in rapida crescita e con previsioni di un valore di 5,77 miliardi di dollari entro il 2030.