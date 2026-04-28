Addio glitter | l’UE vieta gli smalti tossici per la salute

A partire dal 1° maggio 2026, l'Unione Europea impone il divieto di vendita di smalti glitterati e di prodotti contenenti argento cosmetico. La decisione riguarda l'eliminazione di queste sostanze dall'uso commerciale, in modo da ridurre il rischio di accumulo di sostanze cancerogene e mutagene nel corpo umano. La misura coinvolge produttori, rivenditori e consumatori, che dovranno adeguarsi alle nuove norme entro quella data.

? Cosa sapere L'UE vieta smalti glitterati e prodotti con argento cosmetico dal 1° maggio 2026.. La restrizione mira a prevenire l'accumulo sistemico di sostanze cancerogene e mutagene nell'organismo.. L’Unione Europea imporrà il divieto di vendita per gli smalti e i gel glitterati a partire dal 1° maggio 2026, una decisione che colpirà direttamente il settore della nail art in tutta Europa. Il provvedimento nasce dal Regolamento UE 202678, che modifica le norme precedenti (CE n. 12232009) per garantire una maggiore tutela della salute pubblica attraverso restrizioni su sostanze ritenute pericolose. Il rischio legato all’argento cosmetico nelle manicure.🔗 Leggi su Ameve.eu

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