Il settore della bellezza e della moda sta vivendo una fase di cambiamento dopo l'attuazione del Regolamento Ue 20232055, entrato in vigore il 22 aprile 2026. La normativa mira a vietare l'uso di microplastiche cancerogene nei prodotti cosmetici e nei materiali destinati all'abbigliamento. La misura interessa aziende e produttori che devono adeguare le formulazioni e le tecniche di produzione per rispettare le nuove regole.

Roma, 22 aprile 2026 – Il settore della bellezza e della moda sta affrontando una trasformazione radicale in seguito all'entrata in vigore del Regolamento Ue 20232055. La normativa segna l'inizio della fine per le microplastiche aggiunte intenzionalmente nei prodotti, partendo dal nemico pubblico numero uno della sostenibilità marina: il glitter sfuso e non biodegradabile. Perché questa decisione? I dati scientifici. Ogni anno, l'equivalente di miliardi di particelle di plastica finisce negli oceani, entrando nella catena alimentare e, infine, nell'organismo umano. Il glitter, composto solitamente da un sandwich di plastica (pet) e alluminio, è particolarmente insidioso poiché è impossibile da filtrare nei sistemi di depurazione delle acque.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Addio glitter: la guerra dell'Ue alle microplastiche cancerogene

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