Le previsioni di Giuliacci indicano che nei prossimi quindici giorni il tempo sarà molto variabile. Non solo pioggia, ma anche un forte calo delle temperature in arrivo. Le giornate saranno caratterizzate da cambiamenti improvvisi, con momenti di pioggia alternati a schiarite e un brusco

Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per i prossimi quindici giorni illustrano uno scenario estremamente dinamico e caratterizzato da una spiccata instabilità. La tendenza generale indica che l'Italia affronterà una fase prolungata di maltempo, con piogge che bagneranno la penisola quasi quotidianamente. Entro lunedì 9 febbraio sono infatti attese ben tre perturbazioni di origine atlantica, a cui ne seguiranno altre due tra il 10 e il 14 del mese, mantenendo il contesto atmosferico decisamente perturbato. Entrando nel dettaglio delle precipitazioni, l'esperto in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci spiega che la prima fase che va dal 5 al 9 febbraio vedrà piogge diffuse su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le previsioni di Giuliacci: non solo pioggia. La data del "crollo termico"

