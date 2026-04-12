Anticiclone al capolinea | da lunedì rovesci calo termico e ' pioggia di fango'

Da lunedì l'anticiclone si ritira e lascia spazio a condizioni meteo più instabili su tutto il territorio. Sono previste piogge, temporali e un calo delle temperature, con cambiamenti che interesseranno diverse regioni. La situazione segna una svolta rispetto alle giornate di tempo stabile e soleggiato degli ultimi giorni. Le precipitazioni potrebbero coinvolgere anche alcune aree in modo abbondante.