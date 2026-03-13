Addio a Enrica Bonaccorti oggi la camera ardente aperta al pubblico

Oggi viene aperta al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti, la conduttrice televisiva deceduta ieri all’età di 76 anni. La sua morte è avvenuta a causa di complicazioni legate a un tumore al pancreas, diagnosticato a metà del 2025. La notizia ha suscitato cordoglio tra amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

(Adnkronos) – Sarà aperta oggi al pubblico la camera ardente di Enrica Bonaccorti. La conduttrice televisiva è morta ieri all'età di 76 anni in seguito alle complicazioni di un tumore al pancreas diagnosticato a metà del 2025. Il decesso è avvenuto nella clinica Ars Medica nella zona di Ponte Milvio, il quartiere dove Enrica Bonaccorti viveva.. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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