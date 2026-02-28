Attacco all’Iran cambia il prezzo del petrolio? La decisione dell’Opec+

L’Opec+ sta considerando un aumento della produzione di petrolio in risposta all’escalation militare in Medio Oriente, dove gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro l’Iran hanno sollevato preoccupazioni sul mercato energetico. La decisione potrebbe influenzare il prezzo del petrolio, che sta già risentendo delle tensioni in regione. La riunione dell’organizzazione è in corso per valutare le prossime mosse.

Opec+ sta valutando un aumento della produzione di petrolio in risposta all'escalation militare in Medio Oriente, dove gli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele contro l'Iran minacciano la stabilità del mercato. La decisione, attesa per la mattinata di domenica, punta a prevenire uno shock dei prezzi e a garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a fronte di possibili danneggiamenti alle infrastrutture sensibili e alle rotte commerciali strategiche. L'organizzazione dei Paesi esportatori si riunisce per definire un piano, ma voci di corridoio lasciano emergere che l'incremento di barili, inizialmente previsto più consistente, potrebbe essere invece piuttosto modesto.