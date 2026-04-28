Addio alle radici | 13 cognomi storici sull’orlo dell’estinzione

Tredici cognomi storici, tra cui Aguglione e Cantarutti, sono ormai vicini all’estinzione nei registri civili italiani, con pochi individui ancora registrati con questi nomi. La situazione riguarda famiglie che hanno mantenuto queste denominazioni per generazioni, ma negli ultimi tempi si registrano pochissimi portatori. La scomparsa di questi cognomi rappresenta un fenomeno che interessa diverse zone del paese, dove le nuove generazioni spesso adottano nomi più diffusi o cambiano identità.

? Cosa sapere Tredici cognomi storici come Aguglione e Cantarutti rischiano l'estinzione nei registri civili italiani.. Il calo demografico nazionale minaccia la continuità di antiche linee familiari e identità regionali.. Tredici cognomi italiani rischiano l’estinzione definitiva a causa del drastico calo demografico che sta colpendo il Paese, secondo un’analisi condotta su archivi anagrafici e registri storici. La crisi della fecondità in Italia, che vede il tasso di natalità tra i più bassi dell’intera Europa, non incide solo sulla crescita della popolazione, ma minaccia la continuità di intere linee familiari. La rarefazione dei nuovi nati impedisce la trasmissione di nomi che hanno accompagnato la storia delle comunità locali per secoli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio alle radici: 13 cognomi storici sull’orlo dell’estinzione Notizie correlate Leggi anche: Allarme cognomi in Italia, i 13 che rischiano l’estinzione Leggi anche: Pahu e Pari, gli ultimi due rinoceronti del Borneo, simbolo di una specie sull’orlo dell’estinzione