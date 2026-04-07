Pahu e Pari gli ultimi due rinoceronti del Borneo simbolo di una specie sull'orlo dell’estinzione

Pahu e Pari sono gli ultimi due rinoceronti del Borneo noti e si pensa siano gli ultimi esemplari di questa sottospecie di rinoceronte di Sumatra. Negli ultimi anni non sono stati più avvistati maschi, e la specie si trova ora in grave pericolo di estinzione. Mantengono un ruolo simbolico in quanto rappresentano l’ultimo esempio di questa specie nel loro habitat naturale.

Pahu e Pari sono probabilmente le ultime due rinoceronti del Borneo. Non si vedono più maschi ormai da anni e questa sottospecie di rinoceronte di Sumatra è ormai a un passo dall'estinzione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Al via LIFE Fight4Wildlife: una task force per proteggere le specie simbolo minacciate dall’estinzioneIn Italia parte un progetto coordinato dai Carabinieri e con la partecipazione di Legambiente per la protezione di tre specie simbolo a rischio... Due rari Ibis eremita avvistati nelle campagne pescaresi: è una specie ad alto rischio di estinzioneDue esemplari di Ibis eremita (Gernticus eremita) sono stati avvistati nelle campagne tra la vallata del fiume Pescara e Penne.