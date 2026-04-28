Da oggi, le chiamate provenienti da banche, enti previdenziali e operatori telefonici utilizzeranno codici trasparenti e impossibili da falsificare. Questo cambiamento mira a ridurre l'ansia legata alle chiamate sconosciute, che ogni giorno fanno insorgere dubbi e preoccupazioni. Spesso, infatti, ci si trova a chiedersi se si tratti di un'emergenza o di pubblicità indesiderata, mentre si guarda lo schermo del telefono.

È un piccolo gesto che compiamo decine di volte al giorno: abbassare lo sguardo sul display del telefono e chiederci se quel numero sconosciuto sia un’urgenza importante o l’ennesima proposta commerciale non richiesta. È un rito fastidioso che spesso ci porta a ignorare chiamate della banca, del medico o della pubblica amministrazione per paura di incappare in una truffa ben architettata. Ma contro questo genere di telemarketing i numeri a tre cifre potrebbero essere la soluzione definitiva. Emis Killa denuncia truffa online, la donazione per aiutare una bambina malata X Telemarketing selvaggio, l’identità di chi chiama riconoscibile sul display.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Addio all'ansia da numero sconosciuto. Dalla banca all'Inps, all'operatore telefonico, i protagonisti della quotidianità chiameranno con codici trasparenti e impossibili da falsificare

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