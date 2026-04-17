Rapina in banca vestiti da nonni l’impiegata fa sequestrare un collega al posto del direttore | Conosce tutti i codici

Due uomini armati sono entrati in una banca travestiti da nonni, riuscendo a bloccare l’impiegata e a far intervenire un collega al suo posto, affermando che conoscevano tutti i codici. Dopo aver fatto irruzione, i rapinatori hanno fermato il direttore e gli hanno chiesto come sbloccare le casseforti. L’episodio si è svolto senza incidenti, ma ha causato tensione tra il personale della filiale.

Fatta irruzione in banca, i rapinatori hanno fermato il direttore pretendendo di sapere da lui come sbloccare le casseforti. Negli istanti più concitati, un’impiegata ha indicato un collega e detto loro: “Dovete chiedere a lui, è l’unico a conoscere tutti i codici”. Così i malviventi hanno preso.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Rapina due anziani al bancomat, viene rincorso dal direttore della banca e bloccato da due passantiL'intervento di due cittadini e del direttore dell'istituto di credito, ha permesso di sventare una rapina ai danni di due anziani a Verona, nella... Napoli, rapina in banca con ostaggi: tutti salvi. Sul posto anche le teste di cuoioSono state liberate dai carabinieri le 25 persone prese in ostaggio nella tarda mattinata di oggi 16 aprile nel corso di una rapina nella banca... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Napoli, rapina da film in banca: 25 ostaggi e blitz delle teste di cuoio, criminali in fuga; Napoli come La Casa di Carta: rapina in banca e fuga nel sottosuolo; Rapina Napoli, svaligiata la banca del Vomero: 25 ostaggi, i ladri mascherati da attori, razziate le cassette di sicurezza, la fuga...; Rapina in banca a Napoli, cosa sappiamo: le indagini su alcuni quartieri e quel precedente del 2018 della banda del buco. Rapina in banca vestiti da nonni, l’impiegata fa sequestrare un collega al posto del direttore: Conosce tutti i codiciIl retroscena per il colpo del 2024, a Moncalieri, emerge durante il processo a uno dei presunti rapinatori, che sostiene di non essere mai entrato nella filiale svaligiata ... torinotoday.it Rapina in banca a Napoli, banditi a colpo sicuro sulle cassette: ipotesi talpa internaPotrebbe trattarsi di un colpo mirato. I tre banditi hanno indossato tute blu da operai e maschere di attori. Sono riusciti a fuggire dalle fogne. Sulle loro ... napoli.repubblica.it Proseguono le indagini sulla clamorosa rapina messa a segno a Napoli: "Colpo preparato per mesi da professionisti" - Cosa sappiamo facebook Napoli, rapina da film in banca al Vomero: ostaggi, cassette svuotate e clienti nel caos davanti alla filiale x.com