Addio ai trucchi dei prestanome per non pagare multe e sanzioni arriva il protocollo che segue i soldi come per i boss

In una novità normativa annunciata a Torino, i patrimoni dei soggetti condannati in ambito penale saranno sottoposti a monitoraggio attraverso tecniche investigative finora impiegate principalmente nei confronti dei gruppi criminali. La misura mira a contrastare l’uso di prestanome e trucchi per evitare multe e sanzioni, applicando un protocollo che traccia i movimenti finanziari in modo più efficace. La decisione si inserisce in un quadro di interventi per potenziare i controlli sui patrimoni illeciti.

A Torino, i patrimoni dei condannati nei processi penali saranno monitorati con tecniche e metodi fin qui usati quasi esclusivamente per i membri delle associazioni della criminalità organizzate. In questo modo, si tenterà di riscuotere meglio multe e ammende inflitte nelle sentenze diventate.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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