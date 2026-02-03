La procura di Roma ha aperto un fascicolo dopo l’attacco informatico all’università La Sapienza. I hacker filo-russi hanno minacciato di cancellare i dati se non si pagherà entro 72 ore. L’ateneo ha già avviato le verifiche e si attende ora di capire l’entità del danno subito.

La procura di Roma aprirà un fascicolo per accesso abusivo ai sistemi informatici dopo l’attacco informatico contro i sistemi e gli archivi digitali dell’università La Sapienza di Roma. Gli inquirenti attendono un’informativa degli investigatori, mentre la Polizia postale è a caccia di indizi per ricostruire il colpo. Intanto, il sito pubblico dell’università è inaccessibile e i sistemi informatici interni sono bloccati (per garantire l’integrità e la sicurezza dei dati) paralizzando il lavoro amministrativo. Fonti qualificate attribuiscono l’intrusione a gruppi filo russi, senza specificare il nome del collettivo di cyber criminali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Attacco informatico dei filo-russi all’Università La Sapienza. Il ricatto: “72 ore per pagare o addio ai dati”

