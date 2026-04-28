Addio ai trucchi dei prestanome per non pagare multe e ammende arriva il protocollo che segue i soldi come per i boss

In Italia, si introduce un nuovo protocollo che consente di seguire i movimenti di denaro dei condannati nei processi penali, utilizzando tecniche di monitoraggio finora applicate principalmente ai membri delle organizzazioni criminali. A Torino, questa misura mira a individuare più facilmente patrimoni nascosti o trasferimenti illeciti, contrastando così l’uso di prestanome per evitare sanzioni e multe. La novità riguarda l’applicazione di strumenti investigativi più approfonditi anche in ambito civile e penale.

A Torino, i patrimoni dei condannati nei processi penali saranno monitorati con tecniche e metodi fin qui usati quasi esclusivamente per i membri delle associazioni della criminalità organizzate. In questo modo, si tenterà di riscuotere meglio multe e ammende inflitte nelle sentenze diventate.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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