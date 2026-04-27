In Colombia si tiene la prima conferenza internazionale dedicata all’uscita dai combustibili fossili, con la partecipazione di 56 Paesi, tra cui l’Italia. L’evento si svolge a Santa Marta, città situata nel quinto paese al mondo per produzione di carbone. Questa iniziativa internazionale si distingue per essere la prima nel suo genere, offrendo un’occasione unica per discutere di politiche e strategie di transizione energetica.

Santa Marta, nel quinto paese al mondo per produzione di carbone, ospita la prima conferenza internazionale dedicata all’uscita dai combustibili fossili. La scelta non è decorativa: portare il dibattito là dove il problema ha carne e ossa. Dal 24 al 29 aprile, Colombia e Paesi Bassi convocano cinquantasei nazioni per costruire quello che l’Onu non ha saputo costruire in trent’anni: una roadmap per abbandonare petrolio, gas e carbone. Il contesto è istruttivo. Lo Stretto di Hormuz è chiuso, o quasi. L’attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran ha prodotto il terzo shock energetico in meno di un decennio. La spesa di una famiglia italiana ha già superato i duemila euro annui, secondo Arera.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Addio ai fossili, in Colombia la conferenza che l’Onu non ha saputo fare: 56 Paesi presenti tra cui l’Italia

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: A Santa Marta per dire addio alle fonti fossili ai tempi della crisi energetica; Santa Marta, il vertice per dire addio ai fossili (e per chi si è rotto delle COP); In Colombia una conferenza internazionale per dire addio a combustibili fossili; L’Internazionale della Terra: agire insieme per il clima e la giustizia.

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