Addio aereo il treno conquista anche per i viaggi di lavoro | +35% in un anno
Negli ultimi dodici mesi, il traffico ferroviario dedicato ai viaggi di lavoro è cresciuto del 35 percento rispetto all’anno precedente. A Bologna, il treno sta diventando una scelta preferenziale rispetto all’aereo per spostamenti professionali, sostituendo progressivamente il ruolo di semplice alternativa. Questo cambiamento si riflette in un aumento della domanda di servizi ferroviari dedicati ai viaggi di lavoro nella città.
A Bologna il treno conquista sempre più spazio nei viaggi di lavoro e smette di essere una semplice alternativa all’aereo. Oggi rappresenta una scelta strategica per le aziende, che guardano sempre di più alla sostenibilità ambientale, alla riduzione delle emissioni e all’efficienza degli.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Jeannette Mac Donald, la première dompteuse de lions
Notizie correlate
Referendum giustizia: sconti fino al 70% per viaggi in treno, aereoIl ministero dell'Interno ha annunciato agevolazioni sui trasporti per facilitare la partecipazione al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo.
Leggi anche: In aereo arriva la "Relax Row". Cos'è e perché renderà comodi anche i viaggi in economy
Tutti gli aggiornamenti
Si parla di: Addio aereo, il treno conquista anche per i viaggi di lavoro: +35% in un anno.
Rivoluzione Skyscanner, debutta il comparatore aereo-treno: cambia il modo di pianificare il viaggioPianificare un viaggio significa sempre più spesso confrontare alternative diverse: aereo o treno ad alta velocità? Volo low cost o Frecciarossa e Italo? Con la nuova funzionalità lanciata da ... repubblica.it
Aereo o treno? Arriva il sistema che mette a confronto tempi e costi dei due mezzi di trasporto: come funziona il nuovo aggiornamento di SkyscannerPianificare uno spostamento, specialmente a medio raggio, impone spesso al viaggiatore un dilemma logistico ed economico: conviene volare o prendere il treno ad alta velocità? Come riportato da ... ilfattoquotidiano.it