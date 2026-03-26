Una nuova configurazione dei sedili arriverà sui voli della compagnia aerea United Airlines, permettendo ai passeggeri di dormire sdraiati anche in classe economica. La novità si chiama

Arriva un'importante novità per i clienti della compagnia aerea United Airlines. Presto anche chi viaggerà nella classe economica potrà godere di una nuova conformazione dei sedili che consentirà di dormire sdraiati. Fino a poco tempo, la possibilità di dormire completamente sdraiati era un'esclusiva della Business Class e della Prima Classe, dove il sedile stesso si reclina fino a diventare un letto orizzontale. United Airlines è la prima grande compagnia statunitense a decidere di proporre qualcosa di simile anche per la classe economica, riprendendo un po' l'idea introdotta nel 2011 da Air New Zealand con lo Skycouch. Con la nuova configurazione pensata dalla compagnia statunitense, le poltrone della classe economica potranno essere trasformate in un divano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - In aereo arriva la "Relax Row". Cos'è e perché renderà comodi anche i viaggi in economy

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