Referendum giustizia | sconti fino al 70% per viaggi in treno aereo

Il governo ha deciso di offrire sconti fino al 70% sui biglietti di treni e aerei per il referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo, per incentivare la partecipazione. Questa decisione nasce dalla volontà di rendere più accessibili i mezzi di trasporto ai cittadini interessati. Le riduzioni riguardano anche le tariffe per le partenze più vicine alle date dell’evento. Le compagnie di trasporto hanno già avviato le procedure per applicare gli sconti.

Il ministero dell’Interno ha annunciato agevolazioni sui trasporti per facilitare la partecipazione al referendum sulla giustizia del 22 e 23 marzo. Le misure includono sconti su treni, aerei e traghetti, con l’obiettivo di agevolare gli spostamenti degli elettori verso i propri seggi. Le riduzioni, confermate in una circolare ministeriale, coinvolgono diverse compagnie di trasporto e sono valide per viaggi effettuati fino a 10 giorni prima e dopo il voto. Per i viaggi in treno, Trenitalia offre sconti del 60% sulle tariffe regionali e del 70% per i servizi nazionali, mentre Italo applica una riduzione del 70% sul prezzo pieno del viaggio di andata e ritorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

