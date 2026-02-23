Dopo l' addio al dottor Tremamunno arriva un nuovo medico per i pazienti delle frazioni

Il Dipartimento Cure Primarie di Ravenna annuncia l’arrivo di un nuovo medico dopo la scomparsa improvvisa del dottor Tremamunno, che ha dedicato anni a curare i residenti di Sant'Alberto e Savarna. La scelta mira a garantire continuità alle assistenze dei pazienti delle frazioni, particolarmente colpite dalla perdita del medico. La sostituzione si è resa urgente per rispondere alle esigenze di assistenza nel territorio.

L'Ausl Romagna ha conferito un incarico provvisorio al medico che dovrà sostituire il dottor Tremamunno, scomparso nei giorni scorsi Per agevolare il passaggio e mantenere i punti di riferimento abituali per i pazienti, il nuovo medico opererà nel pieno rispetto della precedente organizzazione. Per gli ambulatori restano invariate sia la sede di Sant’Alberto che quella di Savarna. Allo stesso modo gli orari di ricevimento rimarranno i medesimi già osservati dal dottor Tremamunno. Il passaggio degli assistiti avverrà d’ufficio: i cittadini precedentemente in carico al dottor Tremamunno, che non hanno attivamente scelto un altro medico, saranno assistiti automaticamente dalla dottoressa Bortolotto, senza necessità di recarsi agli sportelli Cup o di effettuare procedure online per il cambio del medico. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Se ne va lo storico medico di famiglia: è morto il dottor Antonio TremamunnoIl dottor Antonio Tremamunno è morto ieri a 67 anni, lasciando un vuoto tra i suoi pazienti e i colleghi.

Arriva ChatGPT Salute, addio dottor Google. Le sfide dell’AI per medici e pazientiArriva ChatGPT Salute, una novità nel campo dell’assistenza sanitaria digitale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.

Argomenti discussi: Dal soft clubbing alla techno: dove ballare a Brescia dopo l’addio al Lio; Nexi punta sui conti per ripartire in borsa dopo l’addio dei fondi. Ecco dove può arrivare il titolo; L'agente: anche Manchester United e Chelsea volevano Klopp dopo l'addio al Liverpool; Benatia, anche l'ex Juve dice addio al Marsiglia: Troppe tensioni, non voglio diventare...

Casemiro insieme a Messi? Prende quota l'ipotesi Inter Miami dopo l'addio al Man UnitedIl ciclo europeo di Casemiro è ormai vicino alla conclusione. Il centrocampista brasiliano ha infatti deciso di non rinnovare il contratto con. tuttomercatoweb.com

Dal soft clubbing alla techno: dove ballare a Brescia dopo l’addio al LioSabato 28 febbraio ultima notte del locale di via Togni, ma in città non mancano le discoteche, con musica per tutti i gusti. Anche al mattino ... giornaledibrescia.it

Messico, addio Mondiali 2026 Il patto rotto con gli Stati Uniti dopo la morte de #ElMencho x.com

Dopo l'addio in lacrime di aprile, Stefano De Martino riprende la conduzione di Stasera tutto è possibile dal 4 marzo su Rai 2 - facebook.com facebook