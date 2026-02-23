Testimone del nostro tempo al servizio degli altri e al servizio di tutti è morto don Pippo Curatola

Don Pippo Curatola è morto a causa di un'operazione chirurgica complicata. La sua scomparsa lascia un vuoto tra chi lo conosceva come un uomo dedito agli altri, sempre pronto a offrire ascolto e sostegno. Durante la sua vita, ha organizzato numerose iniziative per aiutare le fasce più deboli della comunità, portando avanti con passione il suo impegno. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione per molti che hanno condiviso il suo cammino.

Il ricordo del sacerdote nelle parole di Carlo Parisi, direttore di Giornalisti Italia e segretario del sindacato dei giornalisti Figec Un testimone del nostro tempo, un sacerdote che ha per tutta la vita ha predicato i valori veri del bene. Oggi, all'età di 80 anni, è morto don Pippo Curatola. A ricordare la figura del sacerdote, padre spirituale, ciclista e giornalista è Carlo Parisi, direttore di Giornalisti Italia e segretario del sindacato dei giornalisti Figec. Don Curatola, nato a San Lorenzo, in provincia di Reggio Calabria il 19 settembre del 1945, membro del consiglio presbiterale e canonico onorario del capitolo metropolitano dell’arcidiocesi di Reggio Calabria-Bova, è stato ordinato sacerdote il 21 settembre 1968. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

