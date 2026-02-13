Addio alla signora della Nutella Una vita nel nome della Ferrero

Addio alla signora della Nutella. Una vita nel nome della Ferrero di Ottavia Firmani Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero, il creatore della celebre crema spalmabile, si è spenta ieri mattina nella casa di Alba, in provincia di Cuneo, a 87 anni. La donna, che aveva sempre mantenuto un basso profilo, è stata la compagna di una vita del fondatore della Ferrero, contribuendo a plasmare il successo internazionale dell'azienda di famiglia. Un dettaglio che pochi conoscono: nonostante la sua riservatezza, Maria Franca era stata una presenza fondamentale nelle decisioni che hanno fatto grande il marchio Nut

di Ottavia Firmani Addio a Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero, fondatore del gruppo dolciario ora guidato dal figlio Giovanni, che si è spenta ieri mattina all’età di 87 anni nella storica residenza di famiglia di Alba, in provincia di Cuneo. "Una figura che ha accompagnato, con il marito Michele Ferrero, una delle esperienze più significative dell’imprenditoria italiana" ricorda il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Una donna, la cui "visione internazionale, il radicamento profondo nel territorio, la vocazione sociale dell’impresa, la profonda impronta lasciata con le iniziative avviate dalla fondazione Ferrero, sia sul terreno squisitamente sociale, sia sul terreno culturale – prosegue il capo dello Stato –, testimoniano una visione dell’impresa come missione che sa unire alla dimensione economica quella civile e, a essa, Maria Franca seppe dare il suo contributo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Addio alla signora della Nutella. Una vita nel nome della Ferrero Addio a Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, l’inventore della Nutella È morta a 87 anni Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, l’uomo che ha inventato la Nutella. Addio a Maria Franca Ferrero, la “signora Nutella”: una donna di spessore che mangiava in mensa con gli operai Se ne è andata Maria Franca Ferrero, la donna nota come la “signora Nutella”. Contenuti correlati Argomenti discussi: Addio alla signora della Nutella. Una vita nel nome della Ferrero; Addio alla Signora della Nutella: Maria Franca Fissolo, vedova Ferrero, si è spenta a 87 anni:; Maria Franca Fissolo: addio alla signora Ferrero; Maria Franca Fissolo muore a 87 anni, addio alla vedova di Michele Ferrero. Addio alla Signora Ferrero, a chi va ora l'eredità della Nutella?Scomparsa a 87 anni, Maria Franca Fissolo raccontò l’intuizione del nome Nutella e accompagnò per decenni la crescita del gruppo fondato da Michele Ferrero ... elle.com Maria Franca Fissolo: addio alla signora FerreroIn tempi chiassosi ed esibizionisti come questi, la figura di Maria Franca Ferrero è una ventata di nostalgia. Era una donna famosa per la sua discrezione, ma non altera o assente. ilmessaggero.it Addio alla signora della Nutella: è morta Maria Franca Ferrero - facebook.com facebook