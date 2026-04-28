Addio a Peluso Vita tra politica e comunità locale

Gessate si stringe intorno alla perdita di Salvatore Peluso, figura nota per il suo impegno nella politica e nelle attività locali. La comunità ricorda il suo modo di lavorare, caratterizzato da educazione, rispetto e collaborazione. La sua scomparsa ha suscitato cordoglio tra cittadini e rappresentanti, che hanno espresso vicinanza alla famiglia e ai suoi cari. Peluso aveva dedicato molti anni alla vita pubblica e sociale del paese.

"Ha servito la comunità con educazione, rispetto e collaborazione". Gessate piange Salvatore Peluso, esponente del centro destra, candidato sindaco nel 2019, consigliere comunale sino al 2024 e dal 2015 al 2019 presidente della Fondazione Lattuada, scomparso domenica a 68 anni dopo una malattia fulminante. I funerali si tengono oggi alle 15 nella chiesa dei santi Pietro e Paolo. In queste ore sono moltissimi i messaggi di cordoglio. "Nell’esprimere vicinanza alla famiglia – così l’amministrazione comunale - ricordiamo e ringraziamo Salvatore per aver servito la nostra comunità con educazione, rispetto e collaborazione". Firmano un messaggio...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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