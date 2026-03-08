Una vita tra lavoro famiglia e comunità | Borgo Rivo dice addio a Floriano Natalini

Borgo Rivo a Terni piange la scomparsa di Floriano Natalini, morto all’età di 83 anni. Nato nel 1943, era noto come commerciante e gestore del bar di famiglia, punto di ritrovo per molti residenti del quartiere. La sua presenza si è fatta sentire nel corso di decenni, diventando un punto di riferimento per la comunità locale.

Il quartiere di Borgo Rivo a Terni perde una delle sue figure più riconoscibili e amate. Si è spento all'età di 83 anni Floriano Natalini, nato a Terni nel 1943, storico commerciante e punto di riferimento per generazioni di cittadini grazie alla sua instancabile presenza nel bar di famiglia. Floriano rappresentava la terza generazione di una tradizione commerciale profondamente radicata nel quartiere. Per decenni è stato il volto e l'anima dell'attività di famiglia, un luogo che non è stato soltanto un bar, ma un vero punto di incontro per la comunità di Borgo Rivo.

