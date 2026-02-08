Angelo Attaguile addio a leader siciliano | dal calcio alla Camera una vita tra sport e politica

Angelo Attaguile è morto a Catania all'età di 78 anni. Leader siciliano, aveva costruito la sua carriera tra il calcio e la politica. Si è spento oggi, pochi mesi dopo aver compiuto 78 anni. La sua scomparsa lascia un vuoto sia nel mondo sportivo che in quello istituzionale della Sicilia.

Angelo Attaguile, figura poliedrica che ha segnato la storia del calcio e della politica siciliana, si è spento oggi a Catania all’età di 78 anni, a pochi mesi dalla sua settantottesima candela. La sua scomparsa improvvisa, avvenuta in una giornata grigia di febbraio, lascia un vuoto significativo nel panorama locale e nazionale, riaccendendo i riflettori su un percorso umano e professionale intenso, caratterizzato da passione, impegno e una notevole capacità di adattamento. Attaguile, infatti, non è stato solo un leader sportivo, avendo ricoperto la prestigiosa carica di presidente del Calcio Catania tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90, ma anche un politico di lungo corso, con un’esperienza che ha toccato diverse aree dello spettro democratico-cristiano e, successivamente, della Lega.🔗 Leggi su Ameve.eu

