La Principessa Donata di Prussia è deceduta all’età di 73 anni dopo aver combattuto una lunga malattia che negli ultimi anni l’aveva costretta a rimanere lontana dalle occasioni pubbliche. La notizia ha suscitato dolore tra i membri della famiglia reale e tra coloro che la conoscevano da vicino. La sua scomparsa segna la fine di un percorso di vita segnato da impegni e momenti condivisi con il suo entourage.

Nuovo lutto fra i reali. La Principessa Donata di Prussia è deceduta a 73 anni dopo una lunga malattia che negli ultimi anni l’aveva molto provata, tenendola lontano dalle scene. L’annuncio è arrivato tramite un comunicato ufficiale della famiglia reale tedesca che ha espresso “profondo dolore” per questa perdita. Addio a Donata di Prussia. La Principessa era pronipote di Guglielmo II, l’ultimo Imperatore tedesco. Nonostante facesse parte della famiglia reale, Donata di Prussia aveva sempre lavorato nel settore del giornalismo sportivo, seguendo i Giochi Olimpici e lavorando come caporedattore per la rivista Pferd & Sport. Era nata nel 1952 a Bonn e negli ultimi si era ritirata dalla scena pubblica, vivendo nella tenuta si Salzhausen, comune della Bassa Sassonia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Reali in lutto, morta la Principessa Donata di Prussia dopo una lunga malattia

“È morta la principessa”. Lutto tra i reali, piangono le più importanti famiglieLa famiglia reale spagnola è stata colpita nelle ultime ore da un lutto profondo che ha scosso gli equilibri più intimi della Casa Reale.

Pompei in lutto: morto il sindaco Carmine Lo Sapio dopo una lunga malattiaLa città di Pompei piange la scomparsa del sindaco Carmine Lo Sapio, morto oggi, mercoledì 17 dicembre, dopo una lunga malattia.

Tutto quello che riguarda Principessa Donata di

Lutto alla Corte di Svezia, chi era la Principessa DésiréeIn seguito alla scomparsa della Principessa Désirée, il Re Carlo XVI Gustavo ha diramato un comunicato ufficiale: Con grande tristezza ho appreso della morte di mia sorella, la principessa Désirée. I ... dilei.it

Addio a Désirée di Svezia: morta la principessa che scelse l’amoreLa Svezia piange la scomparsa di una delle sue figure reali più discrete e amate. La principessa Désirée di Svezia, Baronessa Silfverschiöld, è morta all’età di 87 anni nella sua residenza al castello ... iodonna.it