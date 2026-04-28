È morto Gilberto Gattei, noto come Gibo, a 69 anni. La sua voce è stata protagonista di Radio Rimini per circa cinquant'anni, accompagnando ascoltatori tra Rimini e San Marino. La notizia della sua scomparsa rappresenta la perdita di un volto storico della radio locale. La sua carriera si è svolta interamente nel mondo delle frequenze radiofoniche, lasciando un segno duraturo nel panorama regionale.

? Cosa sapere Gilberto Gattei, storico speaker di Radio Rimini, è deceduto all'età di 69 anni.. La scomparsa del DJ interrompe cinquant'anni di storia radiofonica tra Rimini e San Marino.. Il litorale tra Rimini e San Marino si risveglia oggi con un silenzio diverso dopo la scomparsa di Gilberto Gattei, figura storica della comunicazione radiofonica romagnola, deceduto all’età di 69 anni. La notizia ha colpito duramente la comunità locale, interrompendo un legame che durava da oltre mezzo secolo tra lo speaker e il territorio. Per chiunque abbia vissuto le estati in Riviera o abbia frequentato i lidi della costa, il timbro di Gibo rappresentava un punto di riferimento costante, capace di trasformare l’etere in una presenza fisica nelle case, nelle auto e negli stabilimenti balneari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Gibo: muore la voce storica che ha animato la Riviera

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