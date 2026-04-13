Addio ad Asha Bhosle | muore la leggenda che ha dato voce a Bollywood

È morta a 92 anni una delle voci più celebri di Bollywood. La cantante indiana, nota per aver interpretato numerose hit del cinema muto, ha lasciato un segno importante nel panorama musicale. La sua scomparsa ha provocato un vuoto nel mondo dello spettacolo e tra i fan che da decenni seguivano le sue esibizioni. La sua carriera duratura e le canzoni che hanno accompagnato molte generazioni sono ora parte di un patrimonio musicale indiano.

Il sonoro di Mumbai si è improvvisamente svuotato dopo la scomparsa di Asha Bhosle, avvenuta a 92 anni d’età. La leggendaria interprete ha lasciato il mondo a seguito di un attacco cardiaco che l’aveva portata a ricevere cure ospedaliere, come confermato dal figlio della protagonista. L’evento segna un punto di non ritorno per l’industria cinematografica indiana, poiché la cantante ha rappresentato per oltre otto decenni il cuore pulsante delle colonne sonore di Bollywood. Con un repertorio che supera i 12.000 brani registrati, la sua capacità di dare voce ai protagonisti del grande schermo ha plasmato l’immaginario collettivo di un intero continente.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio ad Asha Bhosle: muore la leggenda che ha dato voce a Bollywood Addio a Asha Bhosle, la star di BollywoodCon la morte di Asha Bhosle se ne va un pezzo di storia del cinema bollywoodiano. L’uomo che ha dato voce a Vasco e Dalla, Maurizio Biancani presenta la sua autobiografiaVenerdì 27 marzo alle ore 18:00, Maurizio Biancani presenterà a Modena il libro "L’Alchimista del Suono.