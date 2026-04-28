È venuto a mancare a 73 anni Gerry Conway, sceneggiatore e autore Marvel nato a Brooklyn nel 1952. Durante la sua carriera ha dato vita a personaggi come Punisher e Ms. Marvel, contribuendo in modo significativo alla crescita dei fumetti della casa editrice. Conway è ricordato per il suo ruolo nello sviluppo di alcune delle storie più iconiche dell'industria dei fumetti statunitense.

? Cosa sapere Morto a 73 anni Gerry Conway, autore Marvel nato a Brooklyn nel 1952.. L'autore ha creato Punisher e Ms. Marvel, influenzando il franchise Marvel dal 1971.. La Marvel Comics ha comunicato il decesso di Gerry Conway, scomparso all’età di 73 anni dopo aver segnato profondamente la storia dei fumetti con la creazione di icone come Punisher e Ms. Marvel. L’annuncio ufficiale, condiviso online dalla casa editrice in rappresentanza della famiglia del compianto autore, ha dato notizia della perdita di un talento nato a Brooklyn, New York, il 10 settembre 1952. Il percorso professionale dell’artista è iniziato precocemente, quando a soli 16 anni si dedicò alla pubblicazione di storie illustrate, arrivando poi a collaborare stabilmente con la Marvel dal 1971 attraverso la stesura di narrazioni complete dedicate ai supereroi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Gerry Conway: il genio Marvel che diede vita a Punisher

Notizie correlate

Gerry Conway, il creatore di Punisher, è morto a 73 anniUn comunicato targato Marvel ha annunciato la triste notizia dell'addio all'artista, che era nato a New York nel 1952, per conto della famiglia.

The Punisher: One Last Kill – Online il trailer del nuovo speciale Marvel!Il Marvel Cinematic Universe si tinge di nero: Marvel Television ha ufficialmente rilasciato il trailer di The Punisher: One Last Kill, il nuovo...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gerry Conway, il creatore di Punisher, è morto a 73 anni; Addio al leggendario Gerry Conway, co-creatore di Punisher e colonna della Marvel; È morto Gerry Conway: è stato il creatore di The Punisher e Ms. Marvel; Gerry Conway il creatore di Punisher è morto a 73 anni.

Addio allo storico sceneggiatore Gerry Conway, papà del Punitore e di Ms. MarvelLa sua attività si è estesa anche alla DC Comics, dove ha co-creato personaggi come Firestorm, Jason Todd (il secondo Robin), Power Girl e ha scritto a lungo serie di primo piano come Justice League ... comicus.it

Gerry Conway, il creatore di Punisher, è morto a 73 anniUn comunicato targato Marvel ha annunciato la triste notizia dell'addio all'artista, che era nato a New York nel 1952, per conto della famiglia. movieplayer.it

E anche Gerry Conway, all'età di 73 anni, ci lascia. È una perdita devastante per il mondo dei fumetti. - facebook.com facebook