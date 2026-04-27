È stata comunicata la scomparsa di Gerry Conway, noto come il creatore di Punisher, all’età di 73 anni. Conway è nato a New York nel 1952 e negli anni ha lavorato come artista e scrittore nel settore dei fumetti. La notizia è stata diffusa tramite un comunicato ufficiale di Marvel, che ha espresso il suo cordoglio per la perdita. La famiglia ha confermato il decesso senza fornire ulteriori dettagli.

Un comunicato targato Marvel ha annunciato la triste notizia dell'addio all'artista, che era nato a New York nel 1952, per conto della famiglia. L'autore Gerry Conway, che ha collaborato a lungo con i Marvel Comics creando personaggi amati come Punisher e Ms. Marvel, è morto all'età di 73 anni. L'annuncio è stato dato online proprio dalla casa editrice per conto della famiglia dell'artista, che era nato a New York il 10 settembre 1952. L'annuncio della morte di Conway Dan Buckley, presidente di Marvel Comics and Franchise, ha dichiarato: "Gerry Conway era un autore di talento. Era una persona riflessiva, profondamente in sintonia con il nucleo emotivo e morale della narrazione, e un meraviglioso e brillante sostenitore dei fumetti e dei loro autori.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Gerry Conway, il creatore di Punisher, è morto a 73 anni

Notizie correlate

È morto David Riondino, il cantautore e attore aveva 73 anniSi è spento questa mattina, domenica 29 marzo 2026, nella sua casa romana David Riondino.

Addio a David Riondino, morto l'autore di "Maracaibo", il cantante, attore, scrittore e regista fiorentino aveva 73 anniNato a Firenze il 10 giugno 1952, Riondino si è distinto per la sua poliedricità e la sua capacità di spaziare tra diversi linguaggi artistici.

Tutti gli aggiornamenti

Gerry Conway, il creatore di Punisher, è morto a 73 anniUn comunicato targato Marvel ha annunciato la triste notizia dell'addio all'artista, che era nato a New York nel 1952, per conto della famiglia. movieplayer.it

È morto Gerry Conway: è stato il creatore di The Punisher e Ms. MarvelIl fumetto saluta Gerry Conway, leggendario sceneggiatore Marvel e DC, autore di storie e personaggi che hanno segnato la cultura pop. cinema.everyeye.it